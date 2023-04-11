Посівну на Харківщині розпочали на два тижні раніше: у ХОВА назвали причину

У Харківській області розпочалася весняна посівна. Аграрії вже засіяли 13,7 тисячі гектарів, із них за минулий тиждень – 9,4 тисячі. Роботи розпочалися у Лозівському, Красноградському, частинах Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.

Цього року засівають ярий ячмінь, горох, яру пшеницю та овес. Погодні умови дозволили розпочати посівну майже на два тижні раніше, ніж у попередні сезони, повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

За його словами, першими в поля вийшли аграрії Лозівщини, де сьогодні вже засіяли 22% від прогнозованих площ – 2,8 тисячі гектара.

“У цьому сезоні маємо доволі дощову весну. Опади сприяють активному росту посівів. Однак заважають роботі техніки. Щойно ґрунт підсохне – аграрії наростять темпи проведення посівів”, – зазначив Іванов.

Також він констатував, що головний виклик для фермерів – мінна небезпека. Наразі обстежено майже 660 гектарів сільгоспугідь. Фактично розміновано 4,1 гектара.