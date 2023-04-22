Live
  • Субота 22.04.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.07
    • 🟢

Трактор на автопілоті: на Харківщині вигадали, як засіяти заміновані поля

Суспільство 12:03   22.04.2023
Вікторія Яковенко
Трактор на автопілоті: на Харківщині вигадали, як засіяти заміновані поля Фото: “Суспільне новини”

Аграрій з Гракового Олександр Кривцун переобладнав трактор, щоб працювати дистанційно на деокупованих територіях.

«Я сам не вірив, а мені сказали: ми зробимо. І вони зробили. З імпортної техніки поставили гідравлічні клапани, перепрошили програми», — повідомив у репортажі «Суспільне новини» власник аграрного підприємства Олександр Кривцун.

Дистанційно керують трактором за допомогою пульта та монітору, розповів механізатор Павло Григорченко.

«На ньому є газ, повороти праворуч і ліворуч, увімкнення і вимкнення автопілота. За сильного вітру з’являються неполадки, а коли його немає і ясна погода, видимість ідеальна», — додав Григорченко.

Дистанційно керує трактором механізатор за допомогою пульта з екраном, ще один екран стоїть у кабіні трактора. Зв’язок здійснюється через антени, радіус дії — до 2 кілометрів.

Власник аграрного підприємства Олександр Кривцун в Граковому має 2000 га землі.

«У саперів зараз завдання розмінувати лінії електропередач і газопроводи населенню. Вони не встигають, ще й ми просимо допомоги. Тому вирішили щось зробити, щоб вийти в поле й самим розмінувати”, — розповів Олександр Кривцун.

Цьому трактору понад 30 років. Для того, щоб переобладнати техніку витратили близько мільйона гривень, додав аграрій.

Наразі трактор без водія використовують, щоб прибрати бур’яни у полі. Засіяти поля кукурудзою і соняшником Кривцун планує в травні.

Читайте також: Посівну на Харківщині розпочали на два тижні раніше: у ХОВА назвали причину

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

12:03
Трактор на автопілоті: на Харківщині вигадали, як засіяти заміновані поля
11:00
Евакуація тварин з Донеччини та Харківщини: про котиків дбали воїни ЗСУ
09:55
Сапер поліції, який на Харківщині втратив стопу, мріє повернутися на службу
08:20
Синєгубов повідомив, як минула доба на Харківщині
07:58
Доба на Харківщині – без пожеж через ворожі обстріли – ДСНС

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Трактор на автопілоті: на Харківщині вигадали, як засіяти заміновані поля»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 12:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аграрій з Гракового Олександр Кривцун переобладнав трактор, щоб працювати дистанційно на деокупованих територіях.".