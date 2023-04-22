Трактор на автопілоті: на Харківщині вигадали, як засіяти заміновані поля

Аграрій з Гракового Олександр Кривцун переобладнав трактор, щоб працювати дистанційно на деокупованих територіях.

«Я сам не вірив, а мені сказали: ми зробимо. І вони зробили. З імпортної техніки поставили гідравлічні клапани, перепрошили програми», — повідомив у репортажі «Суспільне новини» власник аграрного підприємства Олександр Кривцун.

Дистанційно керують трактором за допомогою пульта та монітору, розповів механізатор Павло Григорченко.

«На ньому є газ, повороти праворуч і ліворуч, увімкнення і вимкнення автопілота. За сильного вітру з’являються неполадки, а коли його немає і ясна погода, видимість ідеальна», — додав Григорченко.

Дистанційно керує трактором механізатор за допомогою пульта з екраном, ще один екран стоїть у кабіні трактора. Зв’язок здійснюється через антени, радіус дії — до 2 кілометрів.

Власник аграрного підприємства Олександр Кривцун в Граковому має 2000 га землі.

«У саперів зараз завдання розмінувати лінії електропередач і газопроводи населенню. Вони не встигають, ще й ми просимо допомоги. Тому вирішили щось зробити, щоб вийти в поле й самим розмінувати”, — розповів Олександр Кривцун.

Цьому трактору понад 30 років. Для того, щоб переобладнати техніку витратили близько мільйона гривень, додав аграрій.

Наразі трактор без водія використовують, щоб прибрати бур’яни у полі. Засіяти поля кукурудзою і соняшником Кривцун планує в травні.