Почти 8 тысяч предпринимателей открыли собственное дело в Харьковской области

В результате полномасштабного вторжения почти 80% бизнеса Харьковской области релоцировалось в западные области страны, рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Возвращаться и возобновлять предприятия Харьковщины начали после сентябрьского контрнаступления ВСУ и освобождения почти всей территории региона.

В Харьковской области ежемесячно примерно на 10% увеличивается количество зарегистрированных ФОПов. Около 8 000 предпринимателей открыли собственное дело в сфере предоставления услуг. Это парикмахерские, салоны красоты, сервисы технического обслуживания автомобилей. Такого результата удалось добиться в том числе благодаря доступному кредитованию.

«У нас продолжает работать программа кредитования «5-7-9%». Благодаря плодотворному сотрудничеству с первым вице-премьер-министром – Министром экономики Украины Юлией Свириденко нам удалось наладить работу этой программы для аграриев и бизнеса Харьковщины. Сейчас наш регион занимает 6 место в Украине по количеству выданных кредитов», — добавил Евгений Иванов.