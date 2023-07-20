Почти 8 тысяч предпринимателей открыли собственное дело в Харьковской области
В результате полномасштабного вторжения почти 80% бизнеса Харьковской области релоцировалось в западные области страны, рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
Возвращаться и возобновлять предприятия Харьковщины начали после сентябрьского контрнаступления ВСУ и освобождения почти всей территории региона.
В Харьковской области ежемесячно примерно на 10% увеличивается количество зарегистрированных ФОПов. Около 8 000 предпринимателей открыли собственное дело в сфере предоставления услуг. Это парикмахерские, салоны красоты, сервисы технического обслуживания автомобилей. Такого результата удалось добиться в том числе благодаря доступному кредитованию.
«У нас продолжает работать программа кредитования «5-7-9%». Благодаря плодотворному сотрудничеству с первым вице-премьер-министром – Министром экономики Украины Юлией Свириденко нам удалось наладить работу этой программы для аграриев и бизнеса Харьковщины. Сейчас наш регион занимает 6 место в Украине по количеству выданных кредитов», — добавил Евгений Иванов.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 17:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате полномасштабного вторжения почти 80% бизнеса Харьковской области релоцировалось в западные области страны, рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.".