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Почти 8 тысяч предпринимателей открыли собственное дело в Харьковской области

Общество 17:07   20.07.2023
Оксана Якушко
Почти 8 тысяч предпринимателей открыли собственное дело в Харьковской области

В результате полномасштабного вторжения почти 80% бизнеса Харьковской области релоцировалось в западные области страны, рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Возвращаться и возобновлять предприятия Харьковщины начали после сентябрьского контрнаступления ВСУ и освобождения почти всей территории региона.

В Харьковской области ежемесячно примерно на 10% увеличивается количество зарегистрированных ФОПов. Около 8 000 предпринимателей открыли собственное дело в сфере предоставления услуг. Это парикмахерские, салоны красоты, сервисы технического обслуживания автомобилей. Такого результата удалось добиться в том числе благодаря доступному кредитованию.

«У нас продолжает работать программа кредитования «5-7-9%». Благодаря плодотворному сотрудничеству с первым вице-премьер-министром – Министром экономики Украины Юлией Свириденко нам удалось наладить работу этой программы для аграриев и бизнеса Харьковщины. Сейчас наш регион занимает 6 место в Украине по количеству выданных кредитов», — добавил Евгений Иванов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 17:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате полномасштабного вторжения почти 80% бизнеса Харьковской области релоцировалось в западные области страны, рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.".