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Релокация: IT-шники из Харькова едут во Львов, некоторые – за границу

Репортаж 14:23   19.07.2023
Павел Велицкий
Оксана Горун
Релокация: IT-шники из Харькова едут во Львов, некоторые – за границу

Почти 200 предприятий Харьковщины «переселились» с начала полномасштабной войны РФ против Украины в другие регионы. Релокация стала временной уже для 30 из них — они вернулись.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 186 предприятий из Харьковской области переехали в другие города и даже за границу. Подробности – в комментариях специалистов.

Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости

У нас многие специалисты, в частности IT-сферы, выехали во Львов. Многие специалисты и многие предприятия выехали именно на западную Украину: там Черновцы, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь…

Инна Прохоренко, начальник управления реализации политики занятости Харьковского областного центра занятости

У нас есть информация о 186 релоцированных предприятиях с начала войны, которые перебазировались. Некоторые даже за границу. Но на сегодняшний день у нас уже порядка 30 вернулись. Этому мы очень рады. Потому что это восстанавливает Харьков, восстанавливает жизнь.

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Автор: Павел Велицкий, Оксана Горун
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  • Категории: Репортаж, Украина, Харьков, Экономика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 14:23;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 200 предприятий Харьковщины «переселились» с начала полномасштабной войны РФ против Украины в другие регионы. Релокация стала временной уже для 30 из них — они вернулись".