Релокация: IT-шники из Харькова едут во Львов, некоторые – за границу
Почти 200 предприятий Харьковщины «переселились» с начала полномасштабной войны РФ против Украины в другие регионы. Релокация стала временной уже для 30 из них — они вернулись.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 186 предприятий из Харьковской области переехали в другие города и даже за границу. Подробности – в комментариях специалистов.
Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости
У нас многие специалисты, в частности IT-сферы, выехали во Львов. Многие специалисты и многие предприятия выехали именно на западную Украину: там Черновцы, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь…
Инна Прохоренко, начальник управления реализации политики занятости Харьковского областного центра занятости
У нас есть информация о 186 релоцированных предприятиях с начала войны, которые перебазировались. Некоторые даже за границу. Но на сегодняшний день у нас уже порядка 30 вернулись. Этому мы очень рады. Потому что это восстанавливает Харьков, восстанавливает жизнь.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 14:23;
Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 200 предприятий Харьковщины «переселились» с начала полномасштабной войны РФ против Украины в другие регионы. Релокация стала временной уже для 30 из них — они вернулись".