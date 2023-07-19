Релокація: IT-шники з Харкова їдуть до Львова, деякі підприємства – за кордон

Майже 200 підприємств Харківщини “переселилися” від початку повномасштабної війни РФ проти України до інших регіонів. Релокація стала тимчасовою вже для 30 із них – вони повернулися.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 186 підприємств із Харківської області переїхали до інших міст і навіть за кордон. Подробиці – у коментарях спеціалістів.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

У нас багато фахівців, зокрема IT-сфери, виїхало до Львова. Багато фахівців і багато підприємств виїхало саме на західну Україну: там Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль…

Інна Прохоренко, начальниця управління реалізації політики зайнятості Харківського обласного центру зайнятості

У нас є інформація про 186 релокованих підприємств з початку війни, які перебазувались. Деякі навіть за кордон. Але на сьогодні у нас уже близько 30 повернулися. Цьому ми дуже раді. Тому що це відновлює Харків, відновлює життя.