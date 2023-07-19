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Релокація: IT-шники з Харкова їдуть до Львова, деякі підприємства – за кордон

Економіка 14:23   19.07.2023
Павло Велицький
Оксана Горун
Релокація: IT-шники з Харкова їдуть до Львова, деякі підприємства – за кордон

Майже 200 підприємств Харківщини “переселилися” від початку повномасштабної війни РФ проти України до інших регіонів. Релокація стала тимчасовою вже для 30 із них – вони повернулися.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 186 підприємств із Харківської області переїхали до інших міст і навіть за кордон. Подробиці – у коментарях спеціалістів.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

У нас багато фахівців, зокрема IT-сфери, виїхало до Львова. Багато фахівців і багато підприємств виїхало саме на західну Україну: там Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль…

Інна Прохоренко, начальниця управління реалізації політики зайнятості Харківського обласного центру зайнятості

У нас є інформація про 186 релокованих підприємств з початку війни, які перебазувались. Деякі навіть за кордон. Але на сьогодні у нас уже близько 30 повернулися. Цьому ми дуже раді. Тому що це відновлює Харків, відновлює життя.

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Автор: Павло Велицький, Оксана Горун
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  • Категорії: Економіка, Репортаж, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 14:23;

    • Кореспондент Павло Велицький, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 200 підприємств Харківщини “переселилися” від початку повномасштабної війни РФ проти України до інших регіонів. Релокація стала тимчасовою вже для 30 із них – вони повернулися".