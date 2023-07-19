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Ситуація на ринку праці на Харківщині покращилася: навіть є дефіцит кадрів

Репортаж 13:03   19.07.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
Ситуація на ринку праці на Харківщині покращилася: навіть є дефіцит кадрів Фото: Павло Велицький

Ситуація на ринку праці в Харківській області починає покращуватись. У порівнянні з початком року кількість вакансій зросла у два рази.

Про це на брифінгу розповів директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Ну, наприклад, якщо у нас на початку цього року роботодавці надавали десь в середньому 1500 вакансій на місяць, то сьогодні їх вже 3000. Тобто ми маємо в середньому близько 3000 вакансій у травні-червні на місяць. Також зазначу, що якщо раніше на початку року у нас конкуренція на вакантне місце було 29 осіб, то сьогодні шість», – зазначив Котуков.

Він також розповів, що в регіоні навіть є дефіцит кваліфікованих токарів, фрезерувальників, слюсарів, операторів станків з програмним керуванням.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 13:03;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на ринку праці в Харківській області починає покращуватись. У порівнянні з початком року кількість вакансій зросла у два рази.".