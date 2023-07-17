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На Харківщині високий рівень безробіття. Як з цим борються у ХОВА

Суспільство 14:44   17.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині високий рівень безробіття. Як з цим борються у ХОВА

У Харківській області фіксують високий рівень безробіття.

Про це в етері нацмцрафону сказав голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми над цим працюємо. Зокрема постійні зустрічі з бізнесом, роботодавцями, навіть вищими навчальними закладами, які так само планують відновлення своєї діяльності. Це поєднання має дати нам успіх», – розповів Синєгубов.

Він також додав, що у Харкові наразі постійно проживає вже 1,2-1,3 млн людей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 14:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області фіксують високий рівень безробіття.".