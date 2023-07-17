На Харківщині високий рівень безробіття. Як з цим борються у ХОВА
У Харківській області фіксують високий рівень безробіття.
Про це в етері нацмцрафону сказав голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ми над цим працюємо. Зокрема постійні зустрічі з бізнесом, роботодавцями, навіть вищими навчальними закладами, які так само планують відновлення своєї діяльності. Це поєднання має дати нам успіх», – розповів Синєгубов.
Він також додав, що у Харкові наразі постійно проживає вже 1,2-1,3 млн людей.
Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 13 до 27 тисяч гривень
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині високий рівень безробіття. Як з цим борються у ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області фіксують високий рівень безробіття.".