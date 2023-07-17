На Харьковщине высокий уровень безработицы. Как с этим борются в ХОВА
В Харьковской области фиксируют высокий уровень безработицы.
Об этом в эфире нацмцрафона сказал глава ХОВА Олег Синегубов.
«Мы над этим работаем. В частности, постоянные встречи с бизнесом, работодателями, даже высшими учебными заведениями, которые также планируют возобновление своей деятельности. Это должно дать нам успех», – рассказал Синегубов.
Он также добавил, что в Харькове сейчас постоянно проживает уже 1,2-1,3 млн человек.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области фиксируют высокий уровень безработицы.".