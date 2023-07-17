На Харьковщине высокий уровень безработицы. Как с этим борются в ХОВА

В Харьковской области фиксируют высокий уровень безработицы.

Об этом в эфире нацмцрафона сказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Мы над этим работаем. В частности, постоянные встречи с бизнесом, работодателями, даже высшими учебными заведениями, которые также планируют возобновление своей деятельности. Это должно дать нам успех», – рассказал Синегубов.

Он также добавил, что в Харькове сейчас постоянно проживает уже 1,2-1,3 млн человек.