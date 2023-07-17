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На Харьковщине высокий уровень безработицы. Как с этим борются в ХОВА

Общество 14:44   17.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине высокий уровень безработицы. Как с этим борются в ХОВА

В Харьковской области фиксируют высокий уровень безработицы.

Об этом в эфире нацмцрафона сказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Мы над этим работаем. В частности, постоянные встречи с бизнесом, работодателями, даже высшими учебными заведениями, которые также планируют возобновление своей деятельности. Это должно дать нам успех», – рассказал Синегубов.

Он также добавил, что в Харькове сейчас постоянно проживает уже 1,2-1,3 млн человек.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 14:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области фиксируют высокий уровень безработицы.".