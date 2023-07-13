Работа в Харькове и области: вакансии недели от 13 до 27 тысяч гривен
По состоянию на 13 июля в Харьковской области актуально 1465 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия главного бухгалтера с зарплатой в 27 225 гривен. Техник по эксплуатации и ремонту оборудования будет иметь 26 тысяч, а экономист – 21 450.
Программист системный будет зарабатывать 21 тысячу, врач акушер-гинеколог – 20 тысяч, слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 19 990, токарь – 19 845, оператор станков с программным управлением – 19 700, механик автомобильной колонны (гаража) – 19 тысяч, столяр – 13 996.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефону: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Читайте также: Что с ценами на горючее в Харьковской области? Анализ Госпродпотребслужбы
Новости по теме:
Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: вакансии недели от 13 до 27 тысяч гривен»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 13 июля в Харьковской области актуально 1465 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".