Работа в Харькове и области: вакансии недели от 13 до 27 тысяч гривен

По состоянию на 13 июля в Харьковской области актуально 1465 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия главного бухгалтера с зарплатой в 27 225 гривен. Техник по эксплуатации и ремонту оборудования будет иметь 26 тысяч, а экономист – 21 450.

Программист системный будет зарабатывать 21 тысячу, врач акушер-гинеколог – 20 тысяч, слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 19 990, токарь – 19 845, оператор станков с программным управлением – 19 700, механик автомобильной колонны (гаража) – 19 тысяч, столяр – 13 996.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефону: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.