Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 13 до 27 тисяч гривень
Станом на 13 липня в Харківській області актуальні 1465 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія головного бухгалтера із зарплатою 27 225 гривень. Технік з експлуатації та ремонту устаткування матиме 26 тисяч, а економіст – 21 450.
Програміст системний зароблятиме 21 тисячу, лікар акушер-гінеколог – 20 тисяч, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 19 990, токар – 19 845, оператор верстатів з програмним керуванням – 19 700, механік автомобільної колони (гаража) – 19 тисяч, столяр – 13 996.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 14:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 13 липня в Харківській області актуальні 1465 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".