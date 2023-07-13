Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 13 до 27 тисяч гривень

Станом на 13 липня в Харківській області актуальні 1465 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія головного бухгалтера із зарплатою 27 225 гривень. Технік з експлуатації та ремонту устаткування матиме 26 тисяч, а економіст – 21 450.

Програміст системний зароблятиме 21 тисячу, лікар акушер-гінеколог – 20 тисяч, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 19 990, токар – 19 845, оператор верстатів з програмним керуванням – 19 700, механік автомобільної колони (гаража) – 19 тисяч, столяр – 13 996.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.