Що з цінами на пальне на Харківщині? Аналіз Держпродспоживслужби
Фото: ГУ Держпродспоживслужба в Харківській області
В Харківській області з 1 липня зросли ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз.
Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
«Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Харківській області 3 липня порівняно з кінцем червня зросли приблизно на 2 гривні. Деякі АЗС підвищили ціни на 3-5 гривень», – зазначили в управління.
За їхніми даними середні ціни:
– на бензин А-95 становлять 46,84 гривні за літр (+1,98 гривні),
– на дизельне пальне 45,44 гривні за літр (+2,03 гривні),
– на автогаз 22,81 гривні за літр (+ 0,88 гривень ).
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області з 1 липня зросли ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз.".