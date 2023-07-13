Що з цінами на пальне на Харківщині? Аналіз Держпродспоживслужби

В Харківській області з 1 липня зросли ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

«Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Харківській області 3 липня порівняно з кінцем червня зросли приблизно на 2 гривні. Деякі АЗС підвищили ціни на 3-5 гривень», – зазначили в управління.

За їхніми даними середні ціни:

– на бензин А-95 становлять 46,84 гривні за літр (+1,98 гривні),

– на дизельне пальне 45,44 гривні за літр (+2,03 гривні),

– на автогаз 22,81 гривні за літр (+ 0,88 гривень ).