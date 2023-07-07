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Скільки коштують ягоди та чому на них такі високі ціни у Харкові – мерія

Суспільство 14:00   07.07.2023
Вікторія Яковенко
Скільки коштують ягоди та чому на них такі високі ціни у Харкові – мерія

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку інформує, що на ринках Харкова триває сезон продажу ягід.

Про це повідомляє Харківська міськрада. Станом на 7 липня ціни на малину в середньому становлять 50-60 грн/кг, смородину – 65-90 грн/кг, ожину – 60-85 грн/кг. Придбати порічку можна за 40-55 грн/кг, аґрус – 55-70 грн/кг, черешню – 75-100 грн/кг, абрикоси – 65-90 грн/кг.

«Високі ціни на ягоди пояснюються коротким сезоном та залежать від врожаю різних видів ягід, зібраного цього року. Крім того, другий рік поспіль на ринок України негативно впливає відсутність пропозиції з південних регіонів країни, які залишаються окупованими», – зазначили у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 14:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку інформує, що на ринках Харкова триває сезон продажу ягід.".