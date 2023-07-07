Сколько стоят ягоды и почему на них такие высокие цены в Харькове – мэрия

Департамент административных услуг и потребительского рынка сообщает, что на рынках Харькова продолжается сезон продаж ягод.

Об этом сообщает Харьковский горсовет. По состоянию на 7 июля цены на малину в среднем составляют 50-60 грн/кг, смородину – 65-90 грн/кг, ежевику – 60-85 грн/кг. Приобрести красную смородину можно за 40-55 грн/кг, крыжовник — 55-70 грн/кг, черешню — 75-100 грн/кг, абрикосы — 65-90 грн/кг.

«Высокие цены на ягоды объясняются коротким сезоном и зависят от урожая различных видов ягод, собранного в этом году. Кроме того, второй год подряд на рынок Украины негативно влияет отсутствие предложения с южных регионов страны, которые остаются оккупированными», — отметили в мэрии.