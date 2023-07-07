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Сколько стоят ягоды и почему на них такие высокие цены в Харькове – мэрия

Общество 14:00   07.07.2023
Виктория Яковенко
Сколько стоят ягоды и почему на них такие высокие цены в Харькове – мэрия

Департамент административных услуг и потребительского рынка сообщает, что на рынках Харькова продолжается сезон продаж ягод.

Об этом сообщает Харьковский горсовет. По состоянию на 7 июля цены на малину в среднем составляют 50-60 грн/кг, смородину – 65-90 грн/кг, ежевику – 60-85 грн/кг. Приобрести красную смородину можно за 40-55 грн/кг, крыжовник — 55-70 грн/кг, черешню — 75-100 грн/кг, абрикосы — 65-90 грн/кг.

«Высокие цены на ягоды объясняются коротким сезоном и зависят от урожая различных видов ягод, собранного в этом году. Кроме того, второй год подряд на рынок Украины негативно влияет отсутствие предложения с южных регионов страны, которые остаются оккупированными», — отметили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент административных услуг и потребительского рынка сообщает, что на рынках Харькова продолжается сезон продаж ягод.".