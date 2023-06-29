В Харькове подешевели овощи и ягоды: цены на рынках и в магазинах

В магазинах и рынках Харькова продолжают снижаться цены на сезонные овощи и ягоды.

Об этом сообщил Харьковский горсовет со ссылкой на департамент административных услуг и потребительского рынка. По их данным, в июне цены на огурцы в среднем снизились на 52%, на помидоры – на 26%, на молодую капусту – на 42%, на молодой картофель – на 41%.

Так, свежие огурцы можно купить от 30 до 45 грн/кг, красные помидоры — от 60 до 73 грн/кг, помидоры розовые — от 80 до 100 грн/кг. Капуста ранняя стоит от 30 до 40 грн/кг, а молодой картофель – от 30 до 43 грн/кг.

Снизились цены и на сезонные ягоды. Клубника в среднем стоит от 60 до 80 грн/кг (в мае – 90-120 грн/кг), черешня – от 80 до 120 грн/кг (в мае – 150-200 грн/кг).