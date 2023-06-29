У Харкові подешевшали овочі та ягоди: ціни на ринках та в магазинах
В магазинах та на ринках міста Харкова продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі та ягоди.
Про це повідомила Харківська міськрада з посиланням на департамент адміністративних послуг та споживчого ринку. За їхніми даними, у червні ціни на огірки в середньому знизилися на 52%, на помідори — на 26%, на молоду капусту — на 42%, на молоду картоплю — на 41%.
Так, свіжі огірки можна придбати від 30 до 45 грн/кг, помідори червоні — від 60 до 73 грн/кг, помідори рожеві — від 80 до 100 грн/кг. Капуста рання коштує від 30 до 40 грн/кг, а молода картопля — від 30 до 43 грн/кг.
Знизилися ціни й на сезонні ягоди. Полуниця коштує в середньому від 60 до 80 грн/кг (у травні – 90-120 грн/кг), черешня — від 80 до 120 грн/кг (у травні – 150-200 грн/кг).
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В магазинах та на ринках міста Харкова продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі та ягоди.".