У Харкові подешевшали овочі та ягоди: ціни на ринках та в магазинах

В магазинах та на ринках міста Харкова продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі та ягоди.

Про це повідомила Харківська міськрада з посиланням на департамент адміністративних послуг та споживчого ринку. За їхніми даними, у червні ціни на огірки в середньому знизилися на 52%, на помідори — на 26%, на молоду капусту — на 42%, на молоду картоплю — на 41%.

Так, свіжі огірки можна придбати від 30 до 45 грн/кг, помідори червоні — від 60 до 73 грн/кг, помідори рожеві — від 80 до 100 грн/кг. Капуста рання коштує від 30 до 40 грн/кг, а молода картопля — від 30 до 43 грн/кг.

Знизилися ціни й на сезонні ягоди. Полуниця коштує в середньому від 60 до 80 грн/кг (у травні – 90-120 грн/кг), черешня — від 80 до 120 грн/кг (у травні – 150-200 грн/кг).