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Ціни. У Харкові подешевшали сезонні овочі та яйця – мерія

Суспільство 13:26   31.05.2023
Вікторія Яковенко
Ціни. У Харкові подешевшали сезонні овочі та яйця – мерія

У закладах торгівлі та на ринках міста Харкова продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі та яйця.

Про це повідомила Харківська міськрада з посиланням на департамент адміністративних  послуг та споживчого ринку. За їхніми даними, в травні ціни на огірки в середньому знизилися на 12,3 %, на помідори — на 17,6 %, на молоду капусту — на 0,9%.

Наразі огірки коштують від 75 до 105 грн за кілограм, помідори червоні — від 66 до 125 грн за кг, капуста рання — від 50 до 65 грн.

Також знижується вартість курячих яєць. Зараз ціна на яйця у фірмовій упаковці в супермаркетах в середньому становить від 40 до 62 грн за 10 шт, без упаковки — від 30 до 38 грн за 10 шт. На ринках міста ціни на яйця становлять в середньому від 35 до 55 грн за 10 шт.

Читайте також: «Махінації» з податками: у Харкові директорка ТОВ хотіла привласнити 1,3 млн

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 13:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У закладах торгівлі та на ринках міста Харкова продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі та яйця.".