Ціни. У Харкові подешевшали сезонні овочі та яйця – мерія

У закладах торгівлі та на ринках міста Харкова продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі та яйця.

Про це повідомила Харківська міськрада з посиланням на департамент адміністративних послуг та споживчого ринку. За їхніми даними, в травні ціни на огірки в середньому знизилися на 12,3 %, на помідори — на 17,6 %, на молоду капусту — на 0,9%.

Наразі огірки коштують від 75 до 105 грн за кілограм, помідори червоні — від 66 до 125 грн за кг, капуста рання — від 50 до 65 грн.

Також знижується вартість курячих яєць. Зараз ціна на яйця у фірмовій упаковці в супермаркетах в середньому становить від 40 до 62 грн за 10 шт, без упаковки — від 30 до 38 грн за 10 шт. На ринках міста ціни на яйця становлять в середньому від 35 до 55 грн за 10 шт.