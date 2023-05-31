«Махінації» з податками: у Харкові директорка ТОВ хотіла привласнити 1,3 млн
У Харкові директорка підприємства намагалась заволодіти бюджетними коштами на суму 1,3 млн. грн.
За даними Харківської обласної прокуратури, керівниця у 2020 році розробила злочинний план – хотіла заволодіти коштами в особливо великих розмірах, що належать державі.
Вона склала та подала до податкової декларацію на додану вартість підприємства за 2020 рік, в якій незаконно та безпідставно зазначила суму, яка нібито підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок ТОВ. Сума сягнула майже 1,3 млн гривень.
Проте “до кишені” покласти державні гроші у підозрюваної не вийшло.
«Ревізорами ГУ ДПС у Харківській області була проведена документальна позапланова виїзна перевірка підприємства щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні та задокументовано порушення», – зазначили у прокуратурі.
Жінці повідомили про підозру за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 ККУ).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 11:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові директорка підприємства намагалась заволодіти бюджетними коштами на суму 1,3 млн. грн.".