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«Махінації» з податками: у Харкові директорка ТОВ хотіла привласнити 1,3 млн

Суспільство 11:45   31.05.2023
Вікторія Яковенко
«Махінації» з податками: у Харкові директорка ТОВ хотіла привласнити 1,3 млн Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові директорка підприємства намагалась заволодіти бюджетними коштами на суму 1,3 млн. грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, керівниця у 2020 році розробила злочинний план – хотіла заволодіти коштами в особливо великих розмірах, що належать державі.

Вона склала та подала до податкової декларацію на додану вартість підприємства за 2020 рік, в якій незаконно та безпідставно зазначила суму, яка нібито підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок ТОВ. Сума сягнула майже 1,3 млн гривень.

Проте “до кишені” покласти державні гроші у підозрюваної не вийшло.

«Ревізорами ГУ ДПС у Харківській області була проведена документальна позапланова виїзна перевірка підприємства щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні та задокументовано порушення», – зазначили у прокуратурі.

Жінці повідомили про підозру за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові директорка підприємства намагалась заволодіти бюджетними коштами на суму 1,3 млн. грн.".