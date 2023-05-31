Шахрай із Харкова заробив на постраждалих від війни 150 тис. грн

45-річний шахрай перетворив на гроші горе своїх земляків. З самого початку повномасштабного вторгнення він обіцяв людям допомогу в евакуації з “гарячих” точок або доставлення продуктів і ліків, але, отримавши оплату, “кидав” замовників.

“З березня по квітень минулого року харків’янин систематично наживався на горі мирних мешканців. Так, він повідомляв людям, що працює віддалено та займається як організацією перевезення людей з гарячих точок Харківщини, так і доставленням харчів, ліків, палива та продажем генераторів. “Добродій” спілкувався з потерпілими через різні месенджери під вигаданим нікнеймом. Люди, перебуваючи у складних ситуаціях через війну, переводили на банківську картку шахрая гроші, так і не отримавши жодної допомоги“, – описали невигадливу схему шахрая в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Таким чином, за даними прокурорів, він завдав людям збитків на суму близько 150 тисяч гривень. Обвинувальний акт щодо харків’янина вже готовий. Судитимуть його в Московському райсуді Харкова.