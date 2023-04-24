У Харкові поліція викрила шахрая, який підмінив товар на дешевий на пошті

Чоловік підмінив товар під час огляду на точці видачі, а потім відмовився від покупки, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

У березні 37-річний чоловік в інтернет-крамниці замовив собі кишеньковий ніж марки «Kershaw», вартість якого складає близько 2 тисяч гривень. Заплатити за товар покупець мав, отримував річ на пункту видачі.

Під час огляду товару зловмисник відвернув увагу працівника, підмінив ніж на інший, значно дешевший, та повідомив, що забере товар пізніше. Згодом він відмовився купувати ніж і товар повернувся до продавця.

Поліцейські встановили особу та затримали порушника. Ним виявився 37- річний харків’янин.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.