В Харькове полиция разоблачила мошенника, который подменил товар на на почте
Мужчина подменил товар при осмотре на точке выдачи, а затем отказался от покупки, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В марте 37-летний мужчина в интернет-магазине заказал себе карманный нож марки «Kershaw» стоимостью которого около 2 тысяч гривен. Заплатить за товар покупатель был должен, получив вещь на пункте выдачи.
При осмотре товара злоумышленник отвлек внимание работника, подменил нож на другой, значительно дешевле, и сообщил, что заберет товар позже. Позже он отказался покупать нож, а товар вернулся к продавцу.
Полицейские установили личность и задержали нарушителя. Им оказался 37-летний харьковчанин.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 17:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина подменил товар при осмотре на точке выдачи, а затем отказался от покупки, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.".