В Харькове полиция разоблачила мошенника, который подменил товар на на почте

Мужчина подменил товар при осмотре на точке выдачи, а затем отказался от покупки, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В марте 37-летний мужчина в интернет-магазине заказал себе карманный нож марки «Kershaw» стоимостью которого около 2 тысяч гривен. Заплатить за товар покупатель был должен, получив вещь на пункте выдачи.

При осмотре товара злоумышленник отвлек внимание работника, подменил нож на другой, значительно дешевле, и сообщил, что заберет товар позже. Позже он отказался покупать нож, а товар вернулся к продавцу.

Полицейские установили личность и задержали нарушителя. Им оказался 37-летний харьковчанин.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

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