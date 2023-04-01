В Харькове мошенник выманивал деньги на установку окон после обстрелов
38-летний мужчина развернул «бизнес» на территории Салтовского района в Харькове, сообщила полиция.
«Злоумышленник заключал договоры с потерпевшими, не намереваясь выполнять какие-либо работы и возвращать полученные средства. Путем обмана он завладел деньгами граждан под предлогом изготовления и монтажа металлопластиковых конструкций. Жертв он выбирал среди одиноких стариков. От потерпевших мужчина получил около 107 тысяч гривен», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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38-летнему мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве. В полиции подчеркнули, что действовал подозреваемый в одном из наиболее пострадавших от обстрелов районов города — Салтовском.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 17:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38-летний мужчина развернул «бизнес» на территории Салтовского района в Харькове, сообщила полиция".