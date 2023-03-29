Рецидивист продавал несуществующие товары, сидя в Харьковском СИЗО

Прокуратура передала в суд обвинительный акт по факту мошенничества в отношении 25-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, который отбывает наказание в Харьковском следственном изоляторе.

Находясь в тюрьме, осужденный публиковал на интернет-платформе объявления о продаже несуществующих товаров, таких как мотоблок, моторный двигатель. За одну единицу просил от 5 до 15 тысяч гривен. Люди перечисляли деньги аферисту на карточку и оставались ни с чем, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Мужчине инкриминируют мошенничество, совершенное повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Дело будет рассматриваться в Октябрьском райсуде г. Харькова.



Фото: Харьковская облпрокуратура

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