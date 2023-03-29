Рецидивист продавал несуществующие товары, сидя в Харьковском СИЗО
Прокуратура передала в суд обвинительный акт по факту мошенничества в отношении 25-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, который отбывает наказание в Харьковском следственном изоляторе.
Находясь в тюрьме, осужденный публиковал на интернет-платформе объявления о продаже несуществующих товаров, таких как мотоблок, моторный двигатель. За одну единицу просил от 5 до 15 тысяч гривен. Люди перечисляли деньги аферисту на карточку и оставались ни с чем, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Мужчине инкриминируют мошенничество, совершенное повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Дело будет рассматриваться в Октябрьском райсуде г. Харькова.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 17:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд обвинительный акт по факту мошенничества в отношении 25-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, который отбывает наказание в Харьковском следственном изоляторе.".