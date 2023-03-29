Рецидивіст продавав неіснуючі товари, сидячи в Харківському СІЗО

Прокуратура передала в суд обвинувальний акт за фактом шахрайства щодо 25-річного раніше неодноразово судимого чоловіка, який відбуває покарання у Харківському слідчому ізоляторі.

Перебуваючи у в’язниці, засуджений публікував на інтернет-платформі оголошення про продаж неіснуючих товарів, таких як мотоблок чи двигун. За одну одиницю просив від 5 до 15 тисяч гривень. Люди перераховували гроші аферистові на картку та залишалися ні з чим, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Чоловікові інкримінують шахрайство, вчинене повторно (ч. 2 ст. 190 КК України). Справа розглядатиметься у Жовтневому райсуді м. Харкова.



Фото: Харківська облпрокуратура