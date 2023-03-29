Рецидивіст продавав неіснуючі товари, сидячи в Харківському СІЗО
Прокуратура передала в суд обвинувальний акт за фактом шахрайства щодо 25-річного раніше неодноразово судимого чоловіка, який відбуває покарання у Харківському слідчому ізоляторі.
Перебуваючи у в’язниці, засуджений публікував на інтернет-платформі оголошення про продаж неіснуючих товарів, таких як мотоблок чи двигун. За одну одиницю просив від 5 до 15 тисяч гривень. Люди перераховували гроші аферистові на картку та залишалися ні з чим, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Чоловікові інкримінують шахрайство, вчинене повторно (ч. 2 ст. 190 КК України). Справа розглядатиметься у Жовтневому райсуді м. Харкова.
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 17:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала в суд обвинувальний акт за фактом шахрайства щодо 25-річного раніше неодноразово судимого чоловіка, який відбуває покарання у Харківському слідчому ізоляторі.".