У Харкові шахрай виманював гроші на встановлення вікон після обстрілів

38-річний чоловік розгорнув “бізнес” на території Салтівського району в Харкові, повідомила поліція.

“Зловмисник укладав договори з потерпілими, не маючи намірів виконувати будь-які роботи та повертати отримані кошти. Шляхом обману він заволодівав грошима громадян під приводом виготовлення та монтажу металопластикових конструкцій. Жертв він обирав серед самотніх людей похилого віку. Від потерпілих чоловік отримав близько 107 тисяч гривень”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

38-річному чоловікові повідомили про підозру в шахрайстві. У поліції наголосили, що діяв підозрюваний в одному з найбільш постраждалих від обстрілів районів міста – Салтівському.