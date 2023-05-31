Мошенник из Харькова заработал на пострадавших от войны 150 тыс. грн

45-летний мошенник превратил в деньги горе своих земляков. С самого начала полномасштабного вторжения он обещал людям помощь в эвакуации из «горячих» точек или же доставке продуктов и лекарств, но, получив оплату, «кидал» заказчиков.

«С марта по апрель прошлого года харьковчанин систематически наживался на горе мирных жителей. Он сообщал людям, что работает удаленно и занимается как организацией перевозки людей из горячих точек Харьковщины, так и доставкой продуктов питания, лекарств, топлива и продажей генераторов. «Добродетель» общался с пострадавшими через разные мессенджеры под вымышленным никнеймом. Люди, находясь в сложных ситуациях из-за войны, переводили на банковскую карту мошенника деньги, так и не получив никакой помощи», — описали незатейливую схему мошенника в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Таким образом, по данным прокуроров, он нанес людям ущерб на сумму около 150 тысяч гривен. Обвинительный акт в отношении харьковчанина уже готов. Судить его будут в Московском райсуде Харькова.