«Махинации» с налогами: в Харькове директор ООО хотела присвоить 1,3 млн грн

В Харькове директор предприятия пыталась завладеть бюджетными средствами на сумму 1,3 млн. грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, руководительница в 2020 году разработала преступный план – хотела завладеть средствами в особо крупных размерах, принадлежащих государству.

Она составила и подала в налоговую декларацию на добавленную стоимость предприятия за 2020 год, в которой незаконно и безосновательно указала сумму, якобы подлежащую бюджетному возмещению на счет ООО. Сумма составила почти 1,3 млн гривен.

Однако в «карман» положить государственные деньги у подозреваемой не получилось.

«Ревизорами ГУ ГНС в Харьковской области была проведена документальная внеплановая выездная проверка предприятия по соблюдению налогового законодательства при декларировании и задокументированы нарушения», — отметили в прокуратуре.

Женщине сообщили о подозрении по факту покушения на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.