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«Махинации» с налогами: в Харькове директор ООО хотела присвоить 1,3 млн грн

Общество 11:45   31.05.2023
Виктория Яковенко
«Махинации» с налогами: в Харькове директор ООО хотела присвоить 1,3 млн грн Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове директор предприятия пыталась завладеть бюджетными средствами на сумму 1,3 млн. грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, руководительница в 2020 году разработала преступный план – хотела завладеть средствами в особо крупных размерах, принадлежащих государству.

Она составила и подала в налоговую декларацию на добавленную стоимость предприятия за 2020 год, в которой незаконно и безосновательно указала сумму, якобы подлежащую бюджетному возмещению на счет ООО. Сумма составила почти 1,3 млн гривен.

Однако в «карман» положить государственные деньги у подозреваемой не получилось.

«Ревизорами ГУ ГНС в Харьковской области была проведена документальная внеплановая выездная проверка предприятия по соблюдению налогового законодательства при декларировании и задокументированы нарушения», — отметили в прокуратуре.

Женщине сообщили о подозрении по факту покушения на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 11:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове директор предприятия пыталась завладеть бюджетными средствами на сумму 1,3 млн. грн.".