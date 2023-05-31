«Махинации» с налогами: в Харькове директор ООО хотела присвоить 1,3 млн грн
В Харькове директор предприятия пыталась завладеть бюджетными средствами на сумму 1,3 млн. грн.
По данным Харьковской областной прокуратуры, руководительница в 2020 году разработала преступный план – хотела завладеть средствами в особо крупных размерах, принадлежащих государству.
Она составила и подала в налоговую декларацию на добавленную стоимость предприятия за 2020 год, в которой незаконно и безосновательно указала сумму, якобы подлежащую бюджетному возмещению на счет ООО. Сумма составила почти 1,3 млн гривен.
Однако в «карман» положить государственные деньги у подозреваемой не получилось.
«Ревизорами ГУ ГНС в Харьковской области была проведена документальная внеплановая выездная проверка предприятия по соблюдению налогового законодательства при декларировании и задокументированы нарушения», — отметили в прокуратуре.
Женщине сообщили о подозрении по факту покушения на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 11:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове директор предприятия пыталась завладеть бюджетными средствами на сумму 1,3 млн. грн.".