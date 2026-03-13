Коли в Білому домі почне блимати червона лампочка для Трампа – Фурса
Ринки лишаються основним фактором, який може впливати на поведінку Трампа. Вже двічі за останній рік ми бачили, як при досягнені певної критичної межі на ринках у Білому домі починає блимати красна лампочка, після якої президент США здає назад. Головне питання, чи завжди Трамп може встигнути здати назад до того момента, коли стане вже занадто пізно. Чи він може потрапити в певний момент у пастку, в яку ловлять мавп, що ніяк не можуть дозволити собі розстатися із бананом… Та сама червона лампочка у Білому домі, схоже, починає блимати, коли дохідність 30-річних казначейських забов’язань доповзає до позначки у 5%. І от к кінцю цього тижня дохідність там плавно виросла до 4,9%. Натякаючи, що Трампу час збирати речі і забиратися із Близького Сходу.
13 Березня 2026 в 13:31