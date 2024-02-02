Уряд України поінформував США, що вирішив звільнити Залужного – ЗМІ

Чиновники Білого дому не підтримали та не заперечували проти запланованого звільнення генерала Валерія Залужного, заявивши, що це суверенний вибір президента України Володимира Зеленського, повідомляє The Washington Post.

Зеленський ще не видав офіційного указу, який оголошує про відставку Залужного, і невідомо, коли це може статися.

Звільнення Залужного, однієї з найпопулярніших постатей в українському суспільстві, може вплинути на моральний дух військ і підірвати довіру західних донорів. Зеленський та Залужний зіштовхнулися через різні стратегії подолання невдач на полі бою, оскільки війна триває вже третій рік.

Але будь-який крок США щодо заперечення рішення Зеленського, який у приватному порядку заявив, що новий командувач може освіжити ситуацію на фронті, можуть розглядати як неправомірний вплив.

«Підтримка розколу у верхах Києва не йде на користь Україні, але уряду США не слід вплутуватися в це», — сказав Стівен Пайфер, експерт зі Східної Європи зі Стенфордського університету та колишній посол США в Україні.

Зеленський міг би відкласти звільнення на невизначений термін, але це є малоймовірним, кажуть люди з його оточення.

Недовіра між Зеленським і Залужним з роками зростала, частково тому, що президент підозрював Залужного в політичних амбіціях, але також через розбіжності з ключових військових питань, включаючи прохання генерала мобілізувати близько 500 000 нових солдатів.

На напруженій зустрічі в понеділок Залужний заявив, що нові рекрути необхідні для досягнення успіхів на полі бою перед вогневою могутністю і чисельністю військ РФ, які переважають. Україні також необхідно підготуватися до кадрових втрат, які, як очікується, будуть зіставні з торішніми, сказав він.

Зеленський відмовився від заклику такої великої кількості людей, частково тому, що Україна не має грошей, щоб платити їм без значного підвищення податків для своїх громадян. Такий агресивний заклик також був би політично непопулярним.

Знайти заміну Залужному залишається серйозною проблемою.

Одним із потенційних кандидатів є голова військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов. 38-річний чоловік має досвід роботи в спецназі, а не як командувач армії. Його призначення потенційно може сигналізувати про перехід до асиметричної тактики – такої як удари безпілотників углиб території РФ – у війні, де лінії фронту минулого року були переважно статичними.

Але незрозуміло, чи хоче він цю посаду. “Він любить свою роботу і, можливо, захоче продовжувати підривати будь-яку всячину в РФ”.

Інший варіант – Олександр Сирський, нинішній командувач Сухопутних військ. Але серед рядових солдатів особливо не люблять Сирського, якого багато хто вважає командиром радянського зразка. Він надто довго тримав війська під вогнем у Бахмуті, звідки Україна мала піти.

“Він типу генерала Паттона”, – сказав чоловік, близький до Зеленського. “У його тілі немає гена людських ресурсів”.

Хто б не змінив Залужного, це, можливо, не покладе край публічним суперечкам між генералом і президентом, «і він залишиться популярною фігурою в Україні», сказала колишній співробітник американської розвідки Анджела Стент.

“Неясно, як це вплине на військові дії України”, – додала вона. «Це залежатиме від того, хто стане його наступником і як до нього ставитимуться решта військових. А також від того, наскільки ефективним він опиниться на полі бою».