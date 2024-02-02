Правительство Украины проинформировало США, что решило уволить Залужного — СМИ

Чиновники Белого дома не поддержали и не возражали против запланированного увольнения генерала Валерия Залужного, заявив, что это суверенный выбор президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Washington Post.

Зеленский еще не издал официальный указ, объявляющий об отставке Залужного, и неизвестно, когда это может произойти.

Уход Залужного, одной из самых популярных фигур в украинском обществе, может повлиять на моральный дух войск и подорвать доверие западных доноров. Зеленский и Залужный столкнулись из-за различных стратегий преодоления неудач на поле боя, поскольку война идет уже третий год.

Но любой шаг США по оспариванию решения Зеленского, который в частном порядке заявил, что новый командующий освежит ситуацию на фронте, могут рассматривать как неправомерное влияние.

«Раскол в верхах Киева не идет на пользу Украине, но правительству США не следует ввязываться в это», — сказал Стивен Пайфер, эксперт по Восточной Европе из Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине.

Зеленский мог бы отложить увольнение на неопределенный срок, но это маловероятно, говорят люди из его окружения.

Недоверие между Зеленским и Залужным с годами росло, отчасти потому, что президент подозревал Залужного в политических амбициях, но также и из-за разногласий по ключевым военным вопросам, включая просьбу генерала мобилизовать около 500 000 новых солдат.

На напряженной встрече в понедельник Залужный заявил, что новые рекруты необходимы для достижения успехов на поле боя перед лицом превосходящей огневой мощи и численности войск РФ. Украине также необходимо подготовиться к кадровым потерям, которые, как ожидается, будут сопоставимы с прошлогодними, сказал он.

Зеленский отказался от призыва такого большого количества людей, отчасти потому, что у Украины нет денег, чтобы платить им без значительного повышения налогов для своих граждан. Такой агрессивный призыв также был бы политически непопулярным.

Найти замену Залужному остается серьезной проблемой.

Одним из потенциальных кандидатов является глава военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. 38-летний мужчина имеет опыт работы в спецназе, а не в качестве командующего армией. Его назначение потенциально может сигнализировать о переходе к асимметричной тактике – такой как удары беспилотников вглубь территории РФ – в войне, где линии фронта в прошлом году были в основном статичными.

Но неясно, хочет ли он эту должность, сказал человек, знакомый с ситуацией. «Он любит свою работу и, возможно, захочет продолжать взрывать всякую всячину в РФ», — сказал этот человек.

Другой вариант — Александр Сырский, нынешний командующий Сухопутными войсками. Но среди рядовых солдат особенно не любят Сырского, которого многие считают командиром советского образца. Он слишком долго держал войска под огнем в Бахмуте, откуда Украина должна была уйти.

«Он типа генерала Паттона», — сказал человек, близкий к Зеленскому. «В его теле нет гена человеческих ресурсов».

Кто бы ни сменил Залужного, это, возможно, не положит конец публичным спорам между генералом и президентом, «и он останется популярной фигурой в Украине», сказала бывший сотрудник американской разведки Анджела Стент.

«Неясно, как это повлияет на военные действия Украины», — добавила она. «Это будет зависеть от того, кто станет его преемником и как к нему будут относиться остальные военные. А также от того, насколько эффективен он окажется на поле боя».