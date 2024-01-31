Зеленский отменил увольнение Залужного под давлением международных партнеров

Президент Владимир Зеленский сообщил главнокомандующему ВСУ, что увольняет его, но вынужден был отменить свое решение и оставил Валерия Залужного на посту под давлением со стороны высокопоставленных военных командиров и международных партнеров, сообщает The Times.

Валерия Залужного в понедельник вызвали на личную встречу с Зеленским, где он сообщил президенту, что оценки его советников военной ситуации скорее позитивные, чем реалистичные. По словам одного офицера, это была первая встреча без советников Зеленского за полтора года.

По данным трех источников, после этого его попросили уйти в отставку. Когда он отказался, Зеленский заявил, что подпишет указ о его увольнении.

Залужный вернулся в свой кабинет и сообщил своим заместителям, что его уволили. Затем бывший министр и бывший член парламента опубликовали эту новость в социальных сетях. «Я собираю вещи», — сказал Залужный одному из офицеров, расспросившему его о слухах о его отставке.

Источники также сообщили The Times, что ему предложили должность секретаря Совета национальной безопасности, от которой он отказался.

Напряженность между политическим и военным руководством страны нарастает уже несколько месяцев. После почти двух лет войны рейтинги Залужного выше, чем у Зеленского, что усиливает слухи о том, что он будет баллотироваться на политический пост. Генерал опроверг эти слухи, твердо заявив, что он сосредоточен на борьбе с РФ.

«Страной управляет актер, который резко реагирует, если кто-то получает больше аплодисментов, чем он», — сказал Юрий Бутусов, блоггер и военный журналист, яростно критикующий Зеленского.

Источники сообщили, что после того, как Залужный сообщил своим подчиненным, что уходит, старшие командиры и международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили свою обеспокоенность. Украинские войска сталкиваются с трудными зимними условиями без западных поставок.

Это решение вызвало негативную реакцию в украинских социальных сетях. В течение двух часов муссировались слухи о том, что эту должность предложили начальнику военной разведки Украины Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины генерал-полковнику Александру Сырскому.

Говорят, что оба отклонили это предложение, что вынудило Зеленского отступить.

Командиры Залужного опасаются, что президент может снова попытаться заменить его. Офицер сказал, что Буданов не станет подходящим командующим армией, добавив: «Он хорош в проведении небольших специализированных операций и смелых рейдах. У него нет опыта командования крупными формированиями, а в тех случаях, когда он руководил более крупными атаками, результаты были не очень хорошими».

Хотя Сырыский имеет большой полевой опыт, многие офицеры считают его политическим назначенцем, недостаточно независимым, чтобы защищать их интересы и действовать, исходя из реальности ситуации, сказал офицер.

«Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному, и, если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному», — сказал доверенное лицо генерала.

«Советники, близкие к Зеленскому, налили ему теплую ванну, вне которой трудно увидеть реалии фронта».

Российские пропагандисты были в восторге от раскола между двумя наиболее важными фигурами Украины.

«Независимо от того, сместят ли Залужного или нет, на его место придет Буданов или Муданов — хаос в колхозе полезен», — сказала Маргарита Симонян, главный редактор подконтрольного Кремлю канала Russia Today. «К тому же, это красиво».