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Зеленский уволит Залужного из-за разных взглядов на мобилизацию — СМИ

Общество 14:28   31.01.2024
Оксана Якушко
Зеленский уволит Залужного из-за разных взглядов на мобилизацию — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в понедельник заявил Главкому Валерию Залужному, что увольняет его. Это разрушительная военная встряска на фоне борьбы Украины на поле боя и после нескольких месяцев трений между президентом и популярным генералом, сообщает The Washington Post. 

Залужный пока остается на своем посту, но ожидается, что официальный президентский указ подтвердит его отстранение от должности спустя почти два года после российского вторжения, а силы Москвы, похоже, перехватывают стратегическую инициативу на некоторых участках фронта.

В понедельник пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг факт увольнения Залужного. «Темы для разговора нет», — заявил журналистам Никифоров.

В разговоре в понедельник Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны и что международные покровители страны также замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий освежит ситуацию, сказал инсайдер, присутствовавший на заседании.

Ожидается, что будут отстранены и высокопоставленные сотрудники Генштаба Залужного, сообщил один из источников.

На встрече в понедельник разногласия между Залужным и Зеленским обострились из-за разногласий, сколько солдат Украина должна мобилизовать в этом году.

По словам свидетелей, Залужный предложил мобилизовать около 500 000 военнослужащих, но Зеленский назвал эту цифру непрактичной, учитывая нехватку униформы, оружия и тренировочных средств, а также потенциальные проблемы, связанные с вербовкой. Зеленский также публично заявил, что Украине не хватает средств для оплаты такого количества новых призывников.

Залужный возразил, что Украине уже не хватает сил из-за растущих потерь, и ей необходимо обеспечить 400 тысяч новых солдат, чтобы противостоять РФ, которая планирует мобилизовать весной столько же.

Не сразу стало ясно, кто заменит 50-летнего Залужного. Одним из ведущих кандидатов остается глава украинской военной разведки 38-летний генерал-лейтенант Кирилл Буданов, который потенциально сигнализирует о переходе к асимметричной тактике в войне, где за более чем год на линии фронта мало что изменилось. Но у Буданова, имеющего опыт работы в спецназе, нет опыта командующего армией.

Другой вариант — генерал-полковник Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Украины, которому приписывают руководство обороной Киева в первый месяц войны, а затем организацию успешного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области осенью 2022 года.

По словам высокопоставленного чиновника, Залужному предложили другую должность, но он отказался и планирует уйти из армии.

На данный момент он остается на руководящей должности, и официальный приказ о его увольнении может быть отложен.

Трения между Зеленским и Залужным назревали уже несколько месяцев, и генерал ожидал, что его могут уволить с лета 2022 года.

Залужный был главнокомандующим на Украине с момента российского вторжения в феврале 2022 года и, согласно опросам общественного мнения, соперничает с Зеленским по популярности, что делает его потенциальной политической угрозой в случае проведения президентских выборов. В настоящее время выборы в Украине запрещены из-за военного положения, но при нормальных условиях они должны были состояться в этом году.

Хотя украинские чиновники в частном порядке намекали на недоверие между Залужным и Зеленским в течение прошлого года, в последние месяцы разногласия выплеснулись на всеобщее обозрение. Осенью прошлого года Залужный в интервью журналу Economist назвал войну «патовой ситуацией». Зеленский публично осудил эти высказывания.

Еще одним источником напряженности стал разрыв между тем, что Залужный просил для украинских вооруженных сил, и тем, что политические лидеры Киева смогли получить от союзников и партнеров.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 14:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в понедельник заявил Главкому Валерию Залужному, что увольняет его. Это разрушительная военная встряска на фоне борьбы Украины на поле боя и после нескольких месяцев трений между президентом и популярным генералом, сообщает The Washington Post. ".