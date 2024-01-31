Зеленський звільнить Залужного через різні погляди на мобілізацію – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський на нараді у понеділок заявив Головкому Валерію Залужному, що звільняє його. Це руйнівний військовий струс на тлі боротьби України на полі бою і після кількох місяців тертя між президентом і популярним генералом, повідомляє The Washington Post.

Залужний поки що залишається на своїй посаді, але очікується, що офіційний президентський указ підтвердить його усунення з посади майже за два роки після російського вторгнення, а сили Москви, схоже, перехоплюють стратегічну ініціативу на деяких ділянках фронту.

У понеділок речник Зеленського Сергій Никифоров спростував факт звільнення Залужного. “Теми для розмови немає”, – заявив журналістам Никифоров.

У розмові в понеділок Зеленський сказав Залужному, що українці втомилися від війни і що міжнародні покровителі країни також уповільнили військову допомогу, тому, можливо, новий командувач освіжить ситуацію, сказав інсайдер, який був присутній на засіданні.

Очікується, що буде відсторонено і високопосадовців Генштабу Залужного, повідомило одне з джерел.

На зустрічі у понеділок розбіжності між Залужним та Зеленським загострилися через те, скільки солдатів Україна має мобілізувати цього року.

За словами свідків, Залужний запропонував мобілізувати близько 500 000 військовослужбовців, але Зеленський назвав цю цифру непрактичною з огляду на брак уніформи, зброї та тренувальних засобів, а також потенційні проблеми, пов’язані з вербуванням. Зеленський також публічно заявив, що Україні не вистачає коштів на оплату такої кількості нових призовників.

Залужний заперечив, що Україні вже не вистачає сил через втрати, що зростають, і їй необхідно забезпечити 400 тисяч нових солдатів, щоб протистояти РФ, яка планує мобілізувати навесні стільки ж.

Не одразу стало ясно, хто замінить 50-річного Залужного. Одним із провідних кандидатів залишається голова української військової розвідки 38-річний генерал-лейтенант Кирило Буданов, який потенційно сигналізує про перехід до асиметричної тактики у війні, де за понад рік на лінії фронту мало що змінилося. Але у Буданова, який має досвід роботи у спецназі, немає досвіду командувача армії.

Інший варіант — генерал-полковник Олександр Сирський, командувач сухопутних військ України, якому приписують керівництво обороною Києва в перший місяць війни, а потім організацію успішного контрнаступу на північному сході Харківської області восени 2022 року.

За словами високопосадовця, Залужному запропонували іншу посаду, але він відмовився і планує піти з армії.

На цей час він залишається на керівній посаді, і офіційний наказ про його звільнення може бути відкладений.

Тертя між Зеленським та Залужним назрівали вже кілька місяців, і генерал очікував, що його можуть звільнити з літа 2022 року.

Залужний був головнокомандувачем в Україні з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року і, згідно з опитуваннями громадської думки, змагається із Зеленським за популярністю, що робить його потенційною політичною загрозою у разі проведення президентських виборів. Наразі вибори в Україні заборонені через воєнний стан, але за нормальних умов вони мали відбутися цього року.

Хоча українські чиновники приватно натякали на недовіру між Залужним і Зеленським протягом минулого року, в останні місяці розбіжності виплеснулися на загальний огляд. Восени минулого року Залужний в інтерв’ю журналу Economist назвав війну «патовою ситуацією». Зеленський привселюдно засудив ці висловлювання.

Ще одним джерелом напруженості став розрив між тим, що Залужний просив для українських збройних сил, і тим, що політичні лідери Києва змогли отримати від союзників і партнерів.