Перше, що почув у ОП навесні 2022-го: ким замінити Залужного – Касьянов

Навесні 2022 року, зазирнувши якось до Офісу президента перше, що почув: а ким замінити Залужного?.. І відтоді тема заміни не сходить із порядку денного. Хтось дуже настирливо проштовхує президентові таку заміну. І ми здогадуємося хто… Проба пера (таке собі тестування громадської думки) – це, пані та панове, формений піпец під час війни… Просто хтось остаточно з’їхав з глузду. І ми здогадуємося хто.