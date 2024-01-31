Перше, що почув у ОП навесні 2022-го: ким замінити Залужного – Касьянов
Навесні 2022 року, зазирнувши якось до Офісу президента перше, що почув: а ким замінити Залужного?.. І відтоді тема заміни не сходить із порядку денного. Хтось дуже настирливо проштовхує президентові таку заміну. І ми здогадуємося хто… Проба пера (таке собі тестування громадської думки) – це, пані та панове, формений піпец під час війни… Просто хтось остаточно з’їхав з глузду. І ми здогадуємося хто.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Залужный, касьянов, отставка, Офис президента;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 11:17;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навесні 2022 року, зазирнувши якось до Офісу президента перше, що почув: а ким замінити Залужного?.. І відтоді тема заміни не…".