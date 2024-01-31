Первое, что услышал в ОП весной 2022-го: кем заменить Залужного — Касьянов
Фото: facebook Юрия Касьянова
Весной 2022 года, заглянув однажды в Офис президента, первое, что услышал: а кем заменить Залужного?.. И с тех пор тема замены не сходит с повестки дня. Кто-то очень настойчиво проталкивает президенту такую замену. И мы догадываемся, кто… Проба пера (этакое тестирование общественного мнения) — это, дамы и господа, форменный пипец во время войны… Просто кто-то окончательно сошел с ума. И мы догадываемся, кто.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Залужный, касьянов, отставка, Офис президента;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Первое, что услышал в ОП весной 2022-го: кем заменить Залужного — Касьянов»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 11:17;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Весной 2022 года, заглянув однажды в Офис президента, первое, что услышал: а кем заменить Залужного?.. И с тех пор тема…".