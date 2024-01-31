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Первое, что услышал в ОП весной 2022-го: кем заменить Залужного — Касьянов

Политика 11:17   31.01.2024
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Первое, что услышал в ОП весной 2022-го: кем заменить Залужного — Касьянов Фото: facebook Юрия Касьянова

Весной 2022 года, заглянув однажды в Офис президента, первое, что услышал: а кем заменить Залужного?.. И с тех пор тема замены не сходит с повестки дня. Кто-то очень настойчиво проталкивает президенту такую замену. И мы догадываемся, кто… Проба пера (этакое тестирование общественного мнения) — это, дамы и господа, форменный пипец во время войны… Просто кто-то окончательно сошел с ума. И мы догадываемся, кто.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Весной 2022 года, заглянув однажды в Офис президента, первое, что услышал: а кем заменить Залужного?.. И с тех пор тема…".