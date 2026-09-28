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Понад три десятки людей врятували з будинку на Салтівці (фото/відео)

Події 07:57   28.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад три десятки людей врятували з будинку на Салтівці (фото/відео)

У ГУ ДСНС України в Харківській області показали, як виводили людей із обстріляного будинку в Салтівському районі 28 вересня.

Обстріл Харкова 28 вересня

У дев’ятиповерхівці на Салтівці внаслідок “прильоту” пошкоджені квартири на нижніх поверхах, пишуть у ДСНС.

Обстріл Харкова 28 вересня

Рятувальникам вдалося вивести з пошкодженого будинку мешканців – всього врятували понад три десятки людей.

Обстріл Харкова 28 вересня

Із будинку рятувальники врятували 32 людини. Тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці події працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста“, – уточнили у ДСНС.

 

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько четвертої ранку 28 вересня. Мер міста повідомив про «прильоти» у Київському та Салтівському районах. В останньому – удар прийшовся по другому поверху багатоповерхівки, у Київському – прилетіло по приватному сектору. В обох районах пошкоджені по десять житлових будинків. Постраждали понад два десятки людей, серед них – вісім дітей. КАБи або “бандеролі” атакували Харків – ще встановлюють, проте мер Ігор Терехов констатував: за осінь це був перший обстріл такого рівня, до цього до міста долітали лише безпілотники.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 28 вересня: приліт по багатоповерхівці, що постраждали

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 07:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області показали, як виводили людей із обстріляного будинку в Салтівському районі 28 вересня.".