Понад три десятки людей врятували з будинку на Салтівці (фото/відео)

У ГУ ДСНС України в Харківській області показали, як виводили людей із обстріляного будинку в Салтівському районі 28 вересня.

У дев’ятиповерхівці на Салтівці внаслідок “прильоту” пошкоджені квартири на нижніх поверхах, пишуть у ДСНС.

Рятувальникам вдалося вивести з пошкодженого будинку мешканців – всього врятували понад три десятки людей.

“Із будинку рятувальники врятували 32 людини. Тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці події працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста“, – уточнили у ДСНС.

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Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько четвертої ранку 28 вересня. Мер міста повідомив про «прильоти» у Київському та Салтівському районах. В останньому – удар прийшовся по другому поверху багатоповерхівки, у Київському – прилетіло по приватному сектору. В обох районах пошкоджені по десять житлових будинків. Постраждали понад два десятки людей, серед них – вісім дітей. КАБи або “бандеролі” атакували Харків – ще встановлюють, проте мер Ігор Терехов констатував: за осінь це був перший обстріл такого рівня, до цього до міста долітали лише безпілотники.