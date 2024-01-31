Зеленський скасував звільнення Залужного під тиском міжнародних партнерів

Президент Володимир Зеленський повідомив головнокомандувачу ЗСУ, що звільняє його, але змушений був скасувати своє рішення і залишив Валерія Залужного на посаді під тиском високопоставлених військових командирів і міжнародних партнерів, повідомляє The Times.

Валерія Залужного у понеділок викликали на особисту зустріч із Зеленським, де він повідомив президенту, що оцінки його радників військової ситуації скоріше позитивні, аніж реалістичні. За словами одного офіцера, це була перша зустріч без радників Зеленського за півтора року.

За даними трьох джерел, після цього його попросили піти у відставку. Коли він відмовився, Зеленський заявив, що підпише указ про його звільнення.

Залужний повернувся до свого кабінету і повідомив своїх заступників, що його звільнили. Потім колишній міністр і колишній член парламенту опублікували цю новину у соціальних мережах. “Я збираю речі”, – сказав Залужний одному з офіцерів, який розпитав його про чутки про його відставку.

Джерела також повідомили The Times, що Залужному запропонували посаду секретаря Ради національної безпеки, від якої він відмовився.

Напруженість між політичним і військовим керівництвом країни наростає вже кілька місяців. Після майже двох років війни рейтинги Залужного вищі, ніж у Зеленського, що посилює чутки про те, що він балотуватиметься на політичну посаду. Генерал спростував ці чутки, заявивши, що він зосереджений на боротьбі з РФ.

«Країною керує актор, який різко реагує, якщо хтось отримує більше оплесків, ніж він», — сказав Юрій Бутусов, блогер і військовий журналіст, який люто критикує Зеленського.

Джерела повідомили, що після того, як Залужний повідомив своїх підлеглих, що йде, старші командири та міжнародні партнери, включаючи США та Великобританію, висловили своє занепокоєння. Українські війська стикаються із важкими зимовими умовами без західного постачання.

Це рішення спричинило негативну реакцію в українських соціальних мережах. Протягом двох годин мусувалися чутки про те, що цю посаду запропонували начальнику військової розвідки України Кирилу Буданову та командувачу Сухопутних військ України генерал-полковнику Олександру Сирському.

Кажуть, що обидва відхилили цю пропозицію, що змусило Зеленського відступити.

Командири Залужного побоюються, що президент може знову спробувати його замінити. Офіцер сказав, що Буданов не стане відповідним командувачем армії, додавши: «Він гарний у проведенні невеликих спеціалізованих операцій та сміливих рейдах. Він не має досвіду командування великими формуваннями, а в тих випадках, коли він керував більшими атаками, результати були не дуже хорошими».

Хоча Сириський має великий польовий досвід, багато офіцерів вважають його політичним призначенцем, недостатньо незалежним, щоб захищати їхні інтереси та діяти, виходячи з реальності ситуації, сказав офіцер.

“Зеленський повинен зрозуміти, що військові довіряють Залужному, і якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, йому потрібно навчитися довіряти Залужному”, – сказала довірена особа генерала.

«Радники, близькі до Зеленського, налили йому теплу ванну, поза якою важко побачити реалії фронту».

Російські пропагандисти були в захваті від розколу між двома найважливішими постатями України.

“Незалежно від того, змістять Залужного чи ні, на його місце прийде Буданов або Муданов – хаос у колгоспі корисний”, – сказала Маргарита Симонян, головний редактор підконтрольного Кремлю каналу Russia Today. “До того ж це красиво”.