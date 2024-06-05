“Покрокова ескалація” – Шрайк про дискусії в Білому домі

“Покрокова ескалація” у нашому медійному просторі представляється у вигляді дитсадківського протистояння “доброго Блінкена та поганого Саллівана”. Впевнений, в адміністрації Білого дому справді проходять дискусії щодо доцільності переходу на інший рівень, але ці дискусії – коли на нього переходити, а не чи переходити взагалі. І не з усіх питань список “ескалаторів” та “деескалаторів” однаковий. Іноді вони міняються місцями.