“Покрокова ескалація” – Шрайк про дискусії в Білому домі
“Покрокова ескалація” у нашому медійному просторі представляється у вигляді дитсадківського протистояння “доброго Блінкена та поганого Саллівана”. Впевнений, в адміністрації Білого дому справді проходять дискусії щодо доцільності переходу на інший рівень, але ці дискусії – коли на нього переходити, а не чи переходити взагалі. І не з усіх питань список “ескалаторів” та “деескалаторів” однаковий. Іноді вони міняються місцями.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: белый дом, блинкен, Салливан, сша, эскалация;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 11:30;
Кореспондент Роман Шрайк, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Покрокова ескалація” у нашому медійному просторі представляється у вигляді дитсадківського протистояння “доброго Блінкена та поганого Саллівана”. Впевнений, в адміністрації Білого…".