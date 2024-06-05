«Пошаговая эскалация» — Шрайк о дискуссиях в Белом доме

«Пошаговая эскалация» в нашем медийном пространстве представляется в виде детсадовского противостояния «хорошего Блинкена и плохого Салливана». Уверен, в администрации Белого дома действительно проходят дискуссии о целесообразности перехода на другой уровень, но эти дискуссии — когда на него переходить, а не переходить ли вообще. И не по всем вопросам список «эскалаторов» и «деэскалаторов» одинаков. Иногда они меняются местами.