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«Пошаговая эскалация» — Шрайк о дискуссиях в Белом доме

Мир 11:30   05.06.2024
Роман Шрайк
блогер
«Пошаговая эскалация» — Шрайк о дискуссиях в Белом доме

«Пошаговая эскалация» в нашем медийном пространстве представляется в виде детсадовского противостояния «хорошего Блинкена и плохого Салливана». Уверен, в администрации Белого дома действительно проходят дискуссии о целесообразности перехода на другой уровень, но эти дискуссии — когда на него переходить, а не переходить ли вообще. И не по всем вопросам список «эскалаторов» и «деэскалаторов» одинаков. Иногда они меняются местами.

Автор: Роман Шрайк, блогер
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 11:30;

  • Корреспондент Роман Шрайк, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Пошаговая эскалация» в нашем медийном пространстве представляется в виде детсадовского противостояния «хорошего Блинкена и плохого Салливана». Уверен, в администрации Белого…".