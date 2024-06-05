«Пошаговая эскалация» — Шрайк о дискуссиях в Белом доме
«Пошаговая эскалация» в нашем медийном пространстве представляется в виде детсадовского противостояния «хорошего Блинкена и плохого Салливана». Уверен, в администрации Белого дома действительно проходят дискуссии о целесообразности перехода на другой уровень, но эти дискуссии — когда на него переходить, а не переходить ли вообще. И не по всем вопросам список «эскалаторов» и «деэскалаторов» одинаков. Иногда они меняются местами.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: белый дом, блинкен, Салливан, сша, эскалация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Пошаговая эскалация» — Шрайк о дискуссиях в Белом доме»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 11:30;
Корреспондент Роман Шрайк, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Пошаговая эскалация» в нашем медийном пространстве представляется в виде детсадовского противостояния «хорошего Блинкена и плохого Салливана». Уверен, в администрации Белого…".