Live
  • Среда 31.05.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.28
    • 🟢

Цены. В Харькове подешевели сезонные овощи и яйца – мэрия

Общество 13:26   31.05.2023
Виктория Яковенко
Цены. В Харькове подешевели сезонные овощи и яйца – мэрия

В торговых заведениях и на рынках города Харькова продолжают снижаться цены на сезонные овощи и яйца.

Об этом сообщил Харьковский горсовет со ссылкой на департамент административных услуг и потребительского рынка. По их данным, в мае цены на огурцы в среднем снизились на 12,3%, на помидоры – на 17,6%, на молодую капусту – на 0,9%.

Огурцы стоят от 75 до 105 грн за килограмм, помидоры красные — от 66 до 125 грн за кг, капуста ранняя — от 50 до 65 грн.

Также снижается стоимость куриных яиц. Сейчас цена на яйца в фирменной упаковке в супермаркетах в среднем составляет от 40 до 62 грн за 10 шт, без упаковки – от 30 до 38 грн за 10 шт. На рынках города цены на яйца составляют в среднем от 35 до 55 грн. за 10 шт.

Читайте также: «Махинации» с налогами: в Харькове директор ООО хотела присвоить 1,3 млн грн

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов сообщил о раненом и разрушениях на Харьковщине
Синегубов сообщил о раненом и разрушениях на Харьковщине
31.05.2023
Харьковчанка Свитолина повторила редкое достижение на Ролан Гаррос
Харьковчанка Свитолина повторила редкое достижение на Ролан Гаррос
31.05.2023
ISW проанализировал атаку Москвы дронами и назвал абсурдными заявления Шойгу
ISW проанализировал атаку Москвы дронами и назвал абсурдными заявления Шойгу
31.05.2023
Терехов сообщил, какие дома появятся на Северной Салтовке
Терехов сообщил, какие дома появятся на Северной Салтовке
30.05.2023
На Харьковщине украинские бойцы уничтожают врага с воздуха – Мельник (видео)
На Харьковщине украинские бойцы уничтожают врага с воздуха – Мельник (видео)
31.05.2023
Цены. В Харькове подешевели сезонные овощи и яйца – мэрия
Цены. В Харькове подешевели сезонные овощи и яйца – мэрия
31.05.2023

Новости по теме:

12:38
Мужчину, убившего «кредитора» в Харькове, посадили: вину признал частично
12:20
В Харькове откроют для посещений еще одно кладбище
11:45
«Махинации» с налогами: в Харькове директор ООО хотела присвоить 1,3 млн грн
23:17
Харьковчане эвакуировали хомяков с прифронтовой Донеччины (видео)
22:36
Такая же проблема была в Киеве, мы ее решили — Терехов об укрытиях (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Цены. В Харькове подешевели сезонные овощи и яйца – мэрия»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 13:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В торговых заведениях и на рынках города Харькова продолжают снижаться цены на сезонные овощи и яйца.".