Цены. В Харькове подешевели сезонные овощи и яйца – мэрия
В торговых заведениях и на рынках города Харькова продолжают снижаться цены на сезонные овощи и яйца.
Об этом сообщил Харьковский горсовет со ссылкой на департамент административных услуг и потребительского рынка. По их данным, в мае цены на огурцы в среднем снизились на 12,3%, на помидоры – на 17,6%, на молодую капусту – на 0,9%.
Огурцы стоят от 75 до 105 грн за килограмм, помидоры красные — от 66 до 125 грн за кг, капуста ранняя — от 50 до 65 грн.
Также снижается стоимость куриных яиц. Сейчас цена на яйца в фирменной упаковке в супермаркетах в среднем составляет от 40 до 62 грн за 10 шт, без упаковки – от 30 до 38 грн за 10 шт. На рынках города цены на яйца составляют в среднем от 35 до 55 грн. за 10 шт.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В торговых заведениях и на рынках города Харькова продолжают снижаться цены на сезонные овощи и яйца.".