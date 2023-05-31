Цены. В Харькове подешевели сезонные овощи и яйца – мэрия

В торговых заведениях и на рынках города Харькова продолжают снижаться цены на сезонные овощи и яйца.

Об этом сообщил Харьковский горсовет со ссылкой на департамент административных услуг и потребительского рынка. По их данным, в мае цены на огурцы в среднем снизились на 12,3%, на помидоры – на 17,6%, на молодую капусту – на 0,9%.

Огурцы стоят от 75 до 105 грн за килограмм, помидоры красные — от 66 до 125 грн за кг, капуста ранняя — от 50 до 65 грн.

Также снижается стоимость куриных яиц. Сейчас цена на яйца в фирменной упаковке в супермаркетах в среднем составляет от 40 до 62 грн за 10 шт, без упаковки – от 30 до 38 грн за 10 шт. На рынках города цены на яйца составляют в среднем от 35 до 55 грн. за 10 шт.