Live
  • Четверг 13.07.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🔴

Что с ценами на горючее в Харьковской области? Анализ Госпродпотребслужбы

Общество 13:53   13.07.2023
Виктория Яковенко
Что с ценами на горючее в Харьковской области? Анализ Госпродпотребслужбы Фото: ГУ Госпродпотребслужба в Харьковской области

В Харьковской области с 1 июля выросли цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«Розничные цены на бензин и дизельное горючее в Харьковской области 3 июля по сравнению с концом июня выросли примерно на 2 гривны. Некоторые АЗС повысили цены на 3-5 гривен», — отметили в управлении.

По их данным средние цены в регионе:

— на бензин А-95 составляют 46,84 гривны за литр (+1,98 гривны),
— на дизельное топливо 45,44 гривны за литр (+2,03 гривны),
— на автогаз 22,81 гривны за литр (+ 0,88 гривен).

Читайте также: Сколько стоят ягоды и почему на них такие высокие цены в Харькове – мэрия

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
13.07.2023
3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
12.07.2023
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
12.07.2023
«Мы не планируем закрывать фабрику в Харькове» — глава Philip Morris в Украине
«Мы не планируем закрывать фабрику в Харькове» — глава Philip Morris в Украине
13.07.2023
Швейцарская компания GCS может построить филиал завода в Харькове
Швейцарская компания GCS может построить филиал завода в Харькове
12.07.2023
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 13 до 27 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 13 до 27 тысяч гривен
13.07.2023

Новости по теме:

13:53
Что с ценами на горючее в Харьковской области? Анализ Госпродпотребслужбы
16:30
Полностью разрушен дом: ГСЧС ликвидировали последствия обстрела Одноробовки
12:11
Синегубов: Как будут проверять школы и вузы перед выходом на очное обучение
15:29
Армия РФ из минометов обстреляла Золочевщину: есть разрушения (фото)
14:00
Работник харьковского завода погиб в бою с оккупантами в Донецкой области

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Что с ценами на горючее в Харьковской области? Анализ Госпродпотребслужбы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 13:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с 1 июля выросли цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.".