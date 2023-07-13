Что с ценами на горючее в Харьковской области? Анализ Госпродпотребслужбы
Фото: ГУ Госпродпотребслужба в Харьковской области
В Харьковской области с 1 июля выросли цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
«Розничные цены на бензин и дизельное горючее в Харьковской области 3 июля по сравнению с концом июня выросли примерно на 2 гривны. Некоторые АЗС повысили цены на 3-5 гривен», — отметили в управлении.
По их данным средние цены в регионе:
— на бензин А-95 составляют 46,84 гривны за литр (+1,98 гривны),
— на дизельное топливо 45,44 гривны за литр (+2,03 гривны),
— на автогаз 22,81 гривны за литр (+ 0,88 гривен).
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с 1 июля выросли цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.".