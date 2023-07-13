Что с ценами на горючее в Харьковской области? Анализ Госпродпотребслужбы

В Харьковской области с 1 июля выросли цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«Розничные цены на бензин и дизельное горючее в Харьковской области 3 июля по сравнению с концом июня выросли примерно на 2 гривны. Некоторые АЗС повысили цены на 3-5 гривен», — отметили в управлении.

По их данным средние цены в регионе:

— на бензин А-95 составляют 46,84 гривны за литр (+1,98 гривны),

— на дизельное топливо 45,44 гривны за литр (+2,03 гривны),

— на автогаз 22,81 гривны за литр (+ 0,88 гривен).