Ситуация на рынке труда на Харьковщине улучшилась: даже есть дефицит кадров

Ситуация на рынке труда в Харьковской области начинает улучшаться. По сравнению с началом года количество вакансий выросло в два раза.

Об этом на брифинге рассказал директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Ну, например, если у нас в начале этого года работодатели предоставляли где-то в среднем 1500 вакансий в месяц, то сегодня их уже 3000. То есть у нас в среднем около 3000 вакансий в мае-июне в месяц. Также отмечу, что если раньше в начале года у нас конкуренция на вакантное место было 29 человек, то сегодня шесть», – отметил Котуков.

Он также рассказал, что в регионе даже есть дефицит квалифицированных токарей, фрезеровщиков, слесарей, операторов станков с программным управлением.