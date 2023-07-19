Ситуация на рынке труда на Харьковщине улучшилась: даже есть дефицит кадров
Ситуация на рынке труда в Харьковской области начинает улучшаться. По сравнению с началом года количество вакансий выросло в два раза.
Об этом на брифинге рассказал директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Ну, например, если у нас в начале этого года работодатели предоставляли где-то в среднем 1500 вакансий в месяц, то сегодня их уже 3000. То есть у нас в среднем около 3000 вакансий в мае-июне в месяц. Также отмечу, что если раньше в начале года у нас конкуренция на вакантное место было 29 человек, то сегодня шесть», – отметил Котуков.
Он также рассказал, что в регионе даже есть дефицит квалифицированных токарей, фрезеровщиков, слесарей, операторов станков с программным управлением.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 13:03;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на рынке труда в Харьковской области начинает улучшаться. По сравнению с началом года количество вакансий выросло в два раза.".