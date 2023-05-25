На Харьковщине агрария заставили отдать особо ценные земли за 930 тыс грн

На Харьковщине прокуратура обязала частное сельскохозяйственное предприятие вернуть 2 земельных участка, которые принадлежат Институту сельского хозяйства.

По данным Харьковской областной прокуратуры, на основании распоряжения Харьковской районной госадминистрации частному сельскохозяйственному предприятию дали в аренду земельные участки стоимостью почти 920 тыс. грн, расположенные на территории Ольховского сельского совета.

Однако указанные земли принадлежат государственному предприятию «Опытное хозяйство «Кутузовка» Института сельского хозяйства.

Кроме того, эти земельные участки относятся к особо ценным землям и не могут быть переданы в коммунальную и частную собственность.

«Кроме того, согласно законодательству, Харьковская районная государственная администрация не имела полномочий по изъятию из постоянного пользования ГП ОХ «Кутузовка» спорных земельных участков как особо ценных земель – такие полномочия обладали только Кабинетом Министров Украины», — отметили в прокуратуре.

Постановлением суда частное предприятие обязали вернуть государству 2 земельных участка общей площадью 3,5 га, которые находились в постоянном пользовании одного из государственных предприятий НААН Украины.