На Харківщині аграрія змусили віддати особливо цінні землі за 930 тис грн

На Харківщині прокуратура зобов’язала приватне сільськогосподарське підприємство повернути дві земельні ділянки, які належать Інституту сільського господарства.

За даними Харківської обласної прокуратури, на підставі розпорядження Харківської районної держадміністрації приватному сільськогосподарському підприємству дали в оренду земельні ділянки вартістю майже 920 тис. грн, розташовані на території Вільхівської сільської ради.

Однак зазначені землі належать державному підприємству «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства.

Крім цього, ці земельні ділянки належать до особливо цінних земель і не можуть бути передані в комунальну та приватну власність.

«Крім того, згідно з законодавством, Харківська районна державна адміністрація не мала повноважень щодо вилучення з постійного користування ДП ДГ «Кутузівка» спірних земельних ділянок як особливо цінних земель – такі повноваження мав лише Кабінет Міністрів України», – зазначили в прокуратурі.

Тож, постановою суду приватне підприємство зобов’язали повернути державі 2 земельні ділянки загальною площею 3,5 га, які перебували в постійному користуванні одного з державних підприємств НААН України.