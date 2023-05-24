У Харкові жінка замість квартири побудувала готель – прокуратура

У Харкові чоловік з жінкою побудували мініготель на самовільно зайнятій земельній ділянці.

За даними Харківської обласної прокуратури, 39-річна жінка у змові зі своїм чоловіком, після придбання квартири по вулиці Хабарова, самовільно зайняли прилеглі землі.

«Так, без розробки та погодження проєкту, отримання відповідних дозволів, жінка провела реконструкцію і організувала будівництво житлових прибудов та надвірних споруд, які в подальшому було огороджено парканом», – розповіли правоохоронці.

Незаконно побудовані споруди створили мініготель і використовуються у комерційній діяльності підозрюваної.

Самовільне зайняття підозрюваною земельної ділянки, використання ділянки не за цільовим призначенням, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу завдало шкоди на суму майже 600 тис. грн.

Наразі жінці повідомили про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб щодо земель в санітарно-захисних зонах (ч. 2 ст. 197-1 ККУ).