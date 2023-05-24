В Харькове женщина вместо квартиры построила гостиницу – прокуратура

В Харькове муж с женой построили мини-гостиницу на самовольно занятом земельном участке.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 39-летняя женщина в сговоре со своим мужем после приобретения квартиры по улице Хабарова самовольно заняли прилегающие земли.

«Так, без разработки и согласования проекта, получения соответствующих разрешений, женщина провела реконструкцию и организовала строительство жилых пристроек и дворовых сооружений, которые в дальнейшем были ограждены забором», – рассказали правоохранители.

Незаконно построенные сооружения создали мини-гостиницу и используются в коммерческой деятельности подозреваемой.

Самовольное занятие подозреваемого земельного участка, использование участка не по целевому назначению, снятие плодородного слоя почвы без специального разрешения нанесло ущерб на сумму почти 600 тыс. грн.

Женщине сообщили о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц относительно земель в санитарно-защитных зонах (ч. 2 ст. 197-1 УКУ).