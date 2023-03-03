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Фанат Путина отправил на Белгородщину 10 тысяч тонн харьковского подсолнечника

Происшествия 20:04   03.03.2023
Елена Нагорная
Фанат Путина отправил на Белгородщину 10 тысяч тонн харьковского подсолнечника Фото: Харьковская облпрокуратура

В суд передано дело агрария из Купянска Харьковской области, который во время оккупации города приказал подчиненным собирать сельскохозяйственную продукцию и транспортировать в Белгородскую область РФ. Так на территорию страны-агрессора вывезли более 10 тысяч тонн подсолнечника.

Также директор сельхозпредприятия договорился с ФСБ РФ, что он будет отбирать технику и имущество у аграриев Купянского района под предлогом «национализации», рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

Аграрий также предоставил собственные склады для размещения российских военных, а в начале сентября стал на учет в так называемой «налоговой службе в Харьковской области» и зарегистрировал там предприятие, чем способствовал поступлению денег в российский бюджет.

«Позицию относительно оккупантов подозреваемый не скрывал. Находясь с другими людьми на территории СТО автомобилей в Купянске, мужчина высказывался в поддержку «русского мира» и политики главы РФ», — рассказали в прокуратуре.

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В суд направлен обвинительный акт по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) и коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас обвиняемый находится под стражей. Его будут судить в Октябрьском райсуде г. Харькова. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 20:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передано дело агрария из Купянска Харьковской области, который во время оккупации города приказал подчиненным собирать сельскохозяйственную продукцию и транспортировать в Белгородскую область РФ. Так на территорию страны-агрессора вывезли более 10 тысяч тонн подсолнечника.".