Live
  • П’ятниця 03.03.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Фанат Путіна відправив на Бєлгородщину 10 тисяч тонн харківського соняшнику

Події 20:04   03.03.2023
Олена Нагорна
Фанат Путіна відправив на Бєлгородщину 10 тисяч тонн харківського соняшнику

У суд передана справа аграрія з Куп’янська Харківської області, який під час окупації міста наказав підлеглим збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати до Бєлгородської області РФ. Так на територію країни-агресорки вивезли понад 10 тисяч тонн соняшнику.

Також директор сільгосппідприємства домовився з ФСБ РФ, що відбиратиме техніку та майно в аграріїв Куп’янського району під приводом “націоналізації”, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

Аграрій також надав власні склади для розміщення російських військових, а на початку вересня став на облік у так званій “податковій службі в Харківській області” та зареєстрував там підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.

“Власну позицію до окупантів підозрюваний не приховував. Перебуваючи з іншими людьми на території станції технічного обслуговування автомобілів у Куп‘янську, чоловік висловлювався на підтримку “русского мира” та політики очільника РФ”, – розповіли у прокуратурі.

Читайте також: Відправив у РФ майже тонну соняшнику: зрадник з Куп’янщини – під підозрою

До суду направлено обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України) та колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Жовтневому райсуді м. Харкова. Чоловікові загрожує до 12 років тюрми.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:36
На Харківщині більше не вимикатимуть електрику за графіком. Дані обленерго
18:57
З пункту обігріву на Північній Салтівці вкрали генератор і здали в ломбард
18:30
Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна та ще 10 сіл обстріляні на Харківщині – Генштаб
17:57
Водія з двома гранатометами зупинили на блокпосту на Харківщині (фото)
16:47
У Харкові викрили бордель, замаскований під оздоровчий салон (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Фанат Путіна відправив на Бєлгородщину 10 тисяч тонн харківського соняшнику»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 20:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суд передана справа аграрія з Куп’янська Харківської області, який під час окупації міста наказав підлеглим збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати до Бєлгородської області РФ. Так на територію країни-агресорки вивезли понад 10 тисяч тонн соняшнику.".