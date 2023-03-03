Фанат Путіна відправив на Бєлгородщину 10 тисяч тонн харківського соняшнику
У суд передана справа аграрія з Куп’янська Харківської області, який під час окупації міста наказав підлеглим збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати до Бєлгородської області РФ. Так на територію країни-агресорки вивезли понад 10 тисяч тонн соняшнику.
Також директор сільгосппідприємства домовився з ФСБ РФ, що відбиратиме техніку та майно в аграріїв Куп’янського району під приводом “націоналізації”, розповідають у Харківській облпрокуратурі.
Аграрій також надав власні склади для розміщення російських військових, а на початку вересня став на облік у так званій “податковій службі в Харківській області” та зареєстрував там підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.
“Власну позицію до окупантів підозрюваний не приховував. Перебуваючи з іншими людьми на території станції технічного обслуговування автомобілів у Куп‘янську, чоловік висловлювався на підтримку “русского мира” та політики очільника РФ”, – розповіли у прокуратурі.
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До суду направлено обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України) та колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Жовтневому райсуді м. Харкова. Чоловікові загрожує до 12 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суд передана справа аграрія з Куп’янська Харківської області, який під час окупації міста наказав підлеглим збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати до Бєлгородської області РФ. Так на територію країни-агресорки вивезли понад 10 тисяч тонн соняшнику.".