Відправив в РФ майже тонну соняшнику: зрадник з Куп’янщини – під підозрою
Прокуратура заочно повідомила про підозру 44-річному працівникові сільгосппідприємства з Куп’янського району Харківської області, який під час окупації організував вивезення майже тонни насіння соняшнику до міста Валуйки Бєлгородської області РФ.
Чоловік, обіймаючи посаду головного інженера сільськогосподарського підприємства у селі Смородьківка, погодився на співпрацю із загарбниками та добровільно обійняв посаду “керівника” зазначеної компанії, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Керівник” також їздив в Куп’янськ, де розташовувалася окупаційна податкова, і подав заявку на перереєстрацію сільгосппідприємства за російським законодавством. Внаслідок цього компанія отримала зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну РФ.
Своїм підлеглим чоловік платив зарплату у рублях.
Фото: Харківська облпрокуратура
Зраднику заочно повідомили про підозру за фактом передачі матеріальних ресурсів російським військовим, а також у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресоркою (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Новини за темою:
Ви читали новину: «Відправив в РФ майже тонну соняшнику: зрадник з Куп’янщини – під підозрою»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 16:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура заочно повідомила про підозру 44-річному працівникові сільгосппідприємства з Куп’янського району Харківської області, який під час окупації організував вивезення майже тонни насіння соняшнику до міста Валуйки Бєлгородської області РФ.".