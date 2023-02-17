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Відправив в РФ майже тонну соняшнику: зрадник з Куп’янщини – під підозрою

Події 16:12   17.02.2023
Олена Нагорна
Відправив в РФ майже тонну соняшнику: зрадник з Куп’янщини – під підозрою

Прокуратура заочно повідомила про підозру 44-річному працівникові сільгосппідприємства з Куп’янського району Харківської області, який під час окупації організував вивезення майже тонни насіння соняшнику до міста Валуйки Бєлгородської області РФ.

Чоловік, обіймаючи посаду головного інженера сільськогосподарського підприємства у селі Смородьківка, погодився на співпрацю із загарбниками та добровільно обійняв посаду “керівника” зазначеної компанії, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Керівник” також їздив в Куп’янськ, де розташовувалася окупаційна податкова, і подав заявку на перереєстрацію сільгосппідприємства за російським законодавством. Внаслідок цього компанія отримала зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну РФ.

Своїм підлеглим чоловік платив зарплату у рублях.


Фото: Харківська облпрокуратура

Зраднику заочно повідомили про підозру за фактом передачі матеріальних ресурсів російським військовим, а також у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресоркою (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 16:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура заочно повідомила про підозру 44-річному працівникові сільгосппідприємства з Куп’янського району Харківської області, який під час окупації організував вивезення майже тонни насіння соняшнику до міста Валуйки Бєлгородської області РФ.".