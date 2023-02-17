Отправил в РФ почти тонну подсолнечника: разоблачен предатель с Купянщины

Прокуратура заочно сообщила о подозрении 44-летнему работнику сельхозпредприятия из Купянского района Харьковской области, который во время оккупации организовал вывоз почти тонны семян подсолнечника в город Валуйки Белгородской области РФ.

Мужчина, занимая должность главного инженера сельскохозяйственного предприятия в селе Смородьковка, согласился на сотрудничество с захватчиками и добровольно занял должность «руководителя» указанной компании, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Руководитель» также ездил в Купянск, где располагалась оккупационная налоговая, и подал заявку на перерегистрацию сельхозпредприятия по российскому законодательству. В результате компания получила обязательства по уплате налога на прибыль в казну РФ.

Своим подчиненным мужчина платил зарплату в рублях.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Предателю заочно сообщили о подозрении по факту передачи материальных ресурсов российским военным, а также в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).