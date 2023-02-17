Отправил в РФ почти тонну подсолнечника: разоблачен предатель с Купянщины
Прокуратура заочно сообщила о подозрении 44-летнему работнику сельхозпредприятия из Купянского района Харьковской области, который во время оккупации организовал вывоз почти тонны семян подсолнечника в город Валуйки Белгородской области РФ.
Мужчина, занимая должность главного инженера сельскохозяйственного предприятия в селе Смородьковка, согласился на сотрудничество с захватчиками и добровольно занял должность «руководителя» указанной компании, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Руководитель» также ездил в Купянск, где располагалась оккупационная налоговая, и подал заявку на перерегистрацию сельхозпредприятия по российскому законодательству. В результате компания получила обязательства по уплате налога на прибыль в казну РФ.
Своим подчиненным мужчина платил зарплату в рублях.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Предателю заочно сообщили о подозрении по факту передачи материальных ресурсов российским военным, а также в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 16:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура заочно сообщила о подозрении 44-летнему работнику сельхозпредприятия из Купянского района Харьковской области, который во время оккупации организовал вывоз почти тонны семян подсолнечника в город Валуйки Белгородской области РФ.".