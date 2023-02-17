Live
  • Пятница 17.02.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🟢

Отправил в РФ почти тонну подсолнечника: разоблачен предатель с Купянщины

Происшествия 16:12   17.02.2023
Елена Нагорная
Отправил в РФ почти тонну подсолнечника: разоблачен предатель с Купянщины

Прокуратура заочно сообщила о подозрении 44-летнему работнику сельхозпредприятия из Купянского района Харьковской области, который во время оккупации организовал вывоз почти тонны семян подсолнечника в город Валуйки Белгородской области РФ.

Мужчина, занимая должность главного инженера сельскохозяйственного предприятия в селе Смородьковка, согласился на сотрудничество с захватчиками и добровольно занял должность «руководителя» указанной компании, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Руководитель» также ездил в Купянск, где располагалась оккупационная налоговая, и подал заявку на перерегистрацию сельхозпредприятия по российскому законодательству. В результате компания получила обязательства по уплате налога на прибыль в казну РФ.

Своим подчиненным мужчина платил зарплату в рублях.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Предателю заочно сообщили о подозрении по факту передачи материальных ресурсов российским военным, а также в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

16:39
Утром военные РФ разрушили жилой дом в Двуречной — погиб мужчина (фото)
16:12
Отправил в РФ почти тонну подсолнечника: разоблачен предатель с Купянщины
15:43
На Чугуевщине спасли мужчину, который 5 часов блуждал в лесу и потерял надежду
15:11
Ущерб экологии от обстрелов «Укрпочты» на Харьковщине оценили в 19,5 млн грн
14:37
Еще в двух ЦПАУ Харьковщины начали принимать добровольцев в штурмовые бригады

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Отправил в РФ почти тонну подсолнечника: разоблачен предатель с Купянщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 16:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура заочно сообщила о подозрении 44-летнему работнику сельхозпредприятия из Купянского района Харьковской области, который во время оккупации организовал вывоз почти тонны семян подсолнечника в город Валуйки Белгородской области РФ.".