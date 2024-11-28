«Побачимо, що з цього вийде»: у Харкові ліквідували МСЕК

Депутати Харківської обласної ради під час сесії 28 листопада проголосували за припинення діяльності структури МСЕК.

«МСЕК у Харкові ліквідовано. Харківська обласна рада проголосувала за припинення цієї структури шляхом приєднання її до Харківської обласної лікарні. Побачимо, що з цього врешті вийде», – написала депутатка облради Галина Куц.

Нагадаємо, раніше у ХОВА пояснювали, що Обласний центр медико-соціальної експертизи планують приєднати до Обласної клінічної лікарні. Чинному персоналу МСЕК запропонують посади лікарів, ніякі інші вони обіймати не зможуть. Функції МСЕК тим часом перейдуть до експертних команд, які створять у кластерних і надкластерних лікарнях.