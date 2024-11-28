«Побачимо, що з цього вийде»: у Харкові ліквідували МСЕК
Фото: Галина Куц
Депутати Харківської обласної ради під час сесії 28 листопада проголосували за припинення діяльності структури МСЕК.
«МСЕК у Харкові ліквідовано. Харківська обласна рада проголосувала за припинення цієї структури шляхом приєднання її до Харківської обласної лікарні. Побачимо, що з цього врешті вийде», – написала депутатка облради Галина Куц.
Нагадаємо, раніше у ХОВА пояснювали, що Обласний центр медико-соціальної експертизи планують приєднати до Обласної клінічної лікарні. Чинному персоналу МСЕК запропонують посади лікарів, ніякі інші вони обіймати не зможуть. Функції МСЕК тим часом перейдуть до експертних команд, які створять у кластерних і надкластерних лікарнях.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської обласної ради під час сесії 28 листопада проголосували за припинення діяльності структури МСЕК.".